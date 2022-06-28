Представитель Ивана Игнатьева рассказал о диалоге с руководством «Рубина»
Представитель бывшего нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева Алан Агузаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал расторжение контракта игрока с клубом.
«У меня состоялся очень откровенный и честный диалог с руководителем «Рубина» — Олегом Яровинским. И мы решили по обоюдному согласию, без каких-либо финансовых претензий или запросов в отношении друг друга, расторгнуть данное соглашение. Мы отказались от 2-х летнего контракта с достаточно внушительным окладом для того, чтобы перезагрузить свою карьеру и во главу угла поставить футбол, а не возможность зарабатывать», — сказал Агузаров «СЭ».
23-летний футболист выступал в казанском клубе с 2019 года. Его соглашение с «Рубином» было рассчитано до лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 30 матчей за команду, забив 4 гола.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -