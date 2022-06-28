Представитель Ивана Игнатьева рассказал о диалоге с руководством «Рубина»

Представитель бывшего нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева Алан Агузаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал расторжение контракта игрока с клубом.

«У меня состоялся очень откровенный и честный диалог с руководителем «Рубина» — Олегом Яровинским. И мы решили по обоюдному согласию, без каких-либо финансовых претензий или запросов в отношении друг друга, расторгнуть данное соглашение. Мы отказались от 2-х летнего контракта с достаточно внушительным окладом для того, чтобы перезагрузить свою карьеру и во главу угла поставить футбол, а не возможность зарабатывать», — сказал Агузаров «СЭ».

23-летний футболист выступал в казанском клубе с 2019 года. Его соглашение с «Рубином» было рассчитано до лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 30 матчей за команду, забив 4 гола.