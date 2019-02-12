Представитель Аршавина – об обвинениях: "Мне трудно представить, чтобы Андрей угрожал Алисе"

Адвокат Павел Волошин, представлявший в ряде случаев интересы бывшего капитана сборной России и "Зенита" Андрея Аршавина, прокомментировал "СЭ" информацию о том, что супруга футболиста Алиса подала на нападающего заявление в полицию.

Как утверждает жена Аршавина, он вместе с незнакомыми людьми отобрал у нее Mercedes GL 350, а также угрожал посадить ее в тюрьму, если не вернет деньги, которые форварда когда-то ей давал.

В случае, если вина Аршавина будет доказана, ему грозит наказание сразу по нескольким статьям УК РФ.

– Смогу ответить на ваши вопросы, если примите во внимание, что Андрей ко мне за правовой помощью не обращался, и сейчас я его представителем не являюсь, – заметил Волошин.

– Но в ряде предыдущих судебных разбирательств вы были его адвокатом?

– Это правда. Но пока ни он, ни Алиса Александровна ко мне обращались. Поэтому о ситуации могу судить только со стороны, также как и вы.

– Почему Алиса подала заявление на Андрея?

– Мне об этом ничего неизвестно. Поскольку знаю их двоих, могу только предположить, что они как люди интеллигентные и выдержанные, как настоящие петербуржцы, в таких вещах привыкли обходиться без посторонней помощи и разрешать конфликты самостоятельно.

– Сегодня в МВД по Санкт-Петербургу подтвердили, что получили заявление от жены Аршавина. Получается, самостоятельно не хочет.

– Не исключено. Нужно к информации такого рода, которая носит крайне деликатный характер, относиться настороженно и выждать когда будет все окончательно понятно.

– На ваш взгляд, угрозы со стороны Аршавина – это реально?

– Возможно все. Но, повторю, мне это трудно представить. (Арман Мкртчян)