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Каманцев объяснил, почему РФС не будет вводить запрет на прикрытие рта рукой: «В России проблема расизма не актуальна»

Константин Белов
Корреспондент

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение не вводить запрет на прикрывание рта рукой или майкой для футболистов.

Ранее об этом сообщал «СЭ».

«В России проблема расизма в целом не актуальна — мы одно из самых многонациональных государств мира. У нас футболисты привыкли прикрывать рот не для того, чтобы скрыть оскорбление по расовому признаку, а просто чтобы не было видно, о чем они говорят. Поэтому к внедрению этого правила в России мы относимся с осторожностью. Есть опасения, что в нашем случае оно не послужит борьбе с расизмом, а создаст почву для провокаций. Например, жалоб от игроков соперника, на которые судьи будут обязаны реагировать. Таких ситуаций хотелось бы избежать, тем более что случаи проявления расизма и ксенофобии в нашем футболе единичны. Все остальные инструменты по борьбе с этими явлениями РФС успешно применяются. Думаю, что в ближайший год мы изучим опыт других стран и лиг, где тоже наверняка понадобится какое-то время, чтобы выработалась адекватная практика применения этой директивы. И после этого сможем в случае необходимости вернуться к этому вопросу и либо также внедрить правило, либо оставить все как есть», — сказал Каманцев «СЭ».

Павел Каманцев.В РПЛ закрывать рот рукой не запретят. В России введут не все новые футбольные правила

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) одобрил это новшество на специальном заседании в Ванкувере в конце апреля. Тогда утвердили две поправки в правила игры, которые вступили в силу на ЧМ-2026. Их приняли, как заявлялось, для борьбы с дискриминационным и неспортивным поведением.

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Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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