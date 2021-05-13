Правительство РФ одобрило законопроект о договорных матчах

Правительство РФ 13 мая приняло решение одобрить изменения в Федеральный закон о спорте, сообщает официальный сайт Министерства спорта России.

Изменения направлены на совершенствование законодательного регулирования в области противодействия противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований.

Законопроект был разработан Минспортом в соответствии с планом по реализации мер, необходимых для обеспечения готовности РФ к выполнению обязательств государства — участника Конвенции Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями.

«В спорте нет места нечестной игре. Соблюдение правил справедливой борьбы — одна из главных ценностей олимпизма. Россия выступает за честный спорт и продолжит бороться с любыми проявлениями противоправного влияния на результаты соревнований. Принятие законопроекта создаст конкретные механизмы противодействия манипулированию результатами спортивных соревнований», — заявил министр спорта Олег Матицын.

В соответствии с законопроектом в Законе о спорте также предусматривается закрепление понятий «конфликт интересов в сфере физической культуры и спорта» и «инсайдерская информация».