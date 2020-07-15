Правило пяти замен будет действовать и в следующем сезоне

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) продлил действие правила пяти замен на следующий сезон, сообщает официальный сайт организации. В текущем сезоне оно было введено из-за пандемии коронавируса.

В данный момент командам можно делать пять замен за три остановки во время матча. В дополнительное время можно делать и шестую замену. Эти изменения затрагивают и международные турниры, которые пройдут в июле-августе 2021 года, в том числе Евро-2020.

При этом каждая национальная федерация должна принять решение, пользоваться ли этим нововведением. Так, в России решение будет принимать РФС. Большинство федераций и лиг решили одобрить правило пяти замен.