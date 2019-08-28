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Погба просит руководство «МЮ» продать его в «Реал»

17:16

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба попросил руководство клуба продать его в «Реал», сообщает RMCSport.

Фанаты «МЮ» на тренировочной базе оставили запись «Pogba Out», которая и спровоцировала 26-летнего француза на просьбу о трансфере. Брат футболиста Матиас ранее заявил, что в услугах Погба заинтересован тренер «Реала» Зинедин Зидан.

В нынешнем сезоне французский хавбек провел за «МЮ» все три матча, в которых отыграл все 90 минут. К «красным» Погба перешел в 2016 году за 105 миллионов евро.

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