Погба просит руководство «МЮ» продать его в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба попросил руководство клуба продать его в «Реал», сообщает RMCSport.

Фанаты «МЮ» на тренировочной базе оставили запись «Pogba Out», которая и спровоцировала 26-летнего француза на просьбу о трансфере. Брат футболиста Матиас ранее заявил, что в услугах Погба заинтересован тренер «Реала» Зинедин Зидан.

В нынешнем сезоне французский хавбек провел за «МЮ» все три матча, в которых отыграл все 90 минут. К «красным» Погба перешел в 2016 году за 105 миллионов евро.