Нападающий «Перт Глори» Дэниэл Старридж прокомментировал информацию о том, что он должен выплатить 30 тысяч долларов человеку, нашедшего его собаку.

«Позвольте рассказать вам правду, — написал Старридж в Twitter. — Два с половиной года назад я встретился с человеком, нашедшем мою украденную собаку. Заплатил ему вознаграждение, которым он остался доволен, а собака вернулась ко мне. Мы с этим человеком сфотографировались, а также сделали видео и аудиозаписи возвращения собаки. Спасибо ему еще раз. Я очень признателен, что Луччи вернулся в нашу семью. Но есть люди, которые пытаются нажиться на этом. Поднимать тему кражи в Рождество — это позор».

Just to let you know the truth on xmas!

I met a young boy who found my dog and paid him a reward which he was delighted with as was I to get my dog back because he was stolen. I took photos with him and we have videos and audio of everything that happened when Lucci was returned. — Daniel Sturridge (@DanielSturridge) December 25, 2021

Ранее сообщалось, что суд обязал Старриджа выплатить 30 тысяч долларов человеку, нашедшему его собаку.