«Поднимать тему кражи в Рождество — это позор». Старридж опроверг, что суд обязал его заплатить 30 тысяч долларов за украденную собаку
Нападающий «Перт Глори» Дэниэл Старридж прокомментировал информацию о том, что он должен выплатить 30 тысяч долларов человеку, нашедшего его собаку.
«Позвольте рассказать вам правду, — написал Старридж в Twitter. — Два с половиной года назад я встретился с человеком, нашедшем мою украденную собаку. Заплатил ему вознаграждение, которым он остался доволен, а собака вернулась ко мне. Мы с этим человеком сфотографировались, а также сделали видео и аудиозаписи возвращения собаки. Спасибо ему еще раз. Я очень признателен, что Луччи вернулся в нашу семью. Но есть люди, которые пытаются нажиться на этом. Поднимать тему кражи в Рождество — это позор».
Ранее сообщалось, что суд обязал Старриджа выплатить 30 тысяч долларов человеку, нашедшему его собаку.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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