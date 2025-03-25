Платини заявил, что оправдательный приговор швейцарского суда восстановил его честь

Чрезвычайный апелляционный суд Федерального уголовного суда Швейцарии в городе Муттенц полностью оправдал экс-главу УЕФА Мишеля Платини по делу о мошенничестве, сообщает Mundo Deportivo.

«Я восстановил свою честь. Десятилетняя борьба с ФИФА и некоторыми швейцарскими прокурорами завершена», — заявил француз.

Ранее суд окончательно снял все обвинения с Платини и бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера.

В 2022 году суд первой инстанции отклонил ходатайство обвинения, а в начале марта 2024 года прокуроры вновь потребовали для каждого из фигурантов по 20 месяцев условного срока. Однако 25 марта Платини и Блаттер были окончательно оправданы.

В ноябре 2021 года швейцарская прокуратура предъявила Блаттеру и Платини обвинения в связи с выплатой ФИФА 2 миллионов швейцарских франков в пользу француза. Их подозревали в мошенничестве, злоупотреблении доверием и недобросовестном управлении.

С 1998 по 2002 год Платини работал консультантом Блаттера, получая ежегодно 300 тысяч франков. Однако спустя восемь лет после окончания сотрудничества он заявил о невыплаченном долге в размере 2 миллионов франков, который был перечислен в 2011 году. Прокуратура сочла эту операцию неправомерной, усмотрев в ней признаки преступления.

67-летний Платини, трехкратный обладатель «Золотого мяча», в 2015 году был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет, позднее апелляционный комитет ФИФА сократил этот срок до шести лет. После подачи чиновником апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) срок был сокращен до четырех лет.