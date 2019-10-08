Платини выступил против ВАР

Экс-президент УЕФА Мишель Платини заявил, что он не поддерживает использование системы ВАР в футболе, которая позволяет судьям проверить правильность своего решения с помощью видеоповтора.

— ВАР убил авторитет арбитра и атмосферу на трибунах, потому что болельщики не могут быть уверенными, что гол засчитан, — цитирует француза АР. — Это цирк. Но, к сожалению, мы не вернемся к тому, что было.

Напомним, в 2016 году прокуратура начала расследование о коррупции в связи с победой Катара в борьбе за право провести чемпионат мира 2022 года. Платини признался, что 2 декабря 2010 года проголосовал за Катар. Он был отстранен от футбола на восемь лет за перевод 2 миллионов швейцарских франков из средств ФИФА на счет главы УЕФА. Позже этот срок был сокращен до 4 лет.

В середине июня текущего года экс-президент УЕФА был взят под стражу, но спустя сутки был освобожден. Срок его дисквалификации истек.