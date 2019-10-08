Платини не исключает возвращения к работе футбольным функционером

Экс-президент УЕФА, знаменитый французский футболист Мишель Платини не исключает, что вновь вернется к работе футбольным функционером. Об этом он сообщил в интервью АР. Его четырехлетняя дисквалификация по делу о коррупционном скандале в ФИФА истекла.

— Планы на будущее? У меня есть одна идея, но сейчас об этом тяжело говорить, — заявил француз. — Выборы в ФИФА и УЕФА? До этого еще несколько лет, это ней сейчас. У меня есть некоторе время, если я захочу вернуться к этому.

Напомним, в 2016 году прокуратура начала расследование о коррупции в связи с победой Катара в борьбе за право провести чемпионат мира 2022 года. Платини признался, что 2 декабря 2010 года проголосовал за Катар. Он был отстранен от футбола на восемь лет за перевод 2 миллионов швейцарских франков из средств ФИФА на счет главы УЕФА. Позже этот срок был сокращен до 4 лет.

В середине июня текущего года экс-президент УЕФА был взят под стражу, но спустя сутки был освобожден.