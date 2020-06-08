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Пирло — самый крутой футболист в истории по версии FourFourTwo, Яшин — в топ-15

17:50
Андреа Пирло. Фото AFP
Андреа Пирло. Фото AFP
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Авторитетный журнал FourFourTwo составил рейтинг самых крутых игроков в истории. Его возглавил чемпион мира-2006 Андреа Пирло. В топ-3 также вошли Дэвид Бекхэм и Йохан Кройф.

Далее расположились: Джордж Бест, Джей-Джей Окоча, Дэвид Джинола, Эрик Кантона, Димитар Бербатов, Ференц Пушкаш, Роналдинью, Хаби Алонсо, Сократес, Рууд Гуллит и Эдгар Давидс.

На 15-й позиции расположился легендарный советский вратарь Лев Яшин. Его назвали первым великим современным голкипером. Он был настолько важен для клуба и сборной, что тренеры закрывали глаза на вредные привычки.

Дополнительная информация:

https://www.fourfourtwo.com/gallery/ranked-50-coolest-footballers-all-time-pirlo-beckham-cruyff-george-best

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