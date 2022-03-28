Петржела считает, что Ракицкий может заиграть в Европе после ухода из «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» высказался о будущем Ярослава Ракицкого. Раннее защитник провел товарищеский матч в составе харьковского «Металлиста».

«Каждый человек делает так, как думает. Я думаю, что Ракицкий мог бы играть в Европе. Он может играть в любой команде. Я бы сказал, что он может играть в Германии или Англии. Почему нет? Это очень сильный защитник», — сказал Петржела корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

32-летний защитник выступал за питерскую команду с января 2019 года. В текущем сезоне Ракицкий сыграл 23 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал шесть результативных передач.