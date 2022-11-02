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Сегодня, 12:35

Первый финал чемпионата России по футболу 6х6, 7х7, 8х8 пройдет в Сочи

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский футбольный союз (РФС) впервые проведет финальный этап чемпионата России по футболу 6х6, 7х7, 8х8, сообщает пресс-служба РФС.

В финальном этапе сыграют 58 сильнейших любительских команд страны из 34 регионов. За несколько дней будет сыграно 116 матчей.

Чемпионат России по футболу 6х6, 7х7, 8х8 2022 года впервые проходит в три этапа: муниципальный этап прошел более чем в 900 городах и районов, региональный этап сыграли команды более чем из 60 регионов страны, и финальный этап, все матчи которого пройдут в формате 8х8.

Финальный турнир начнется с группового этапа, после которого определятся участники плей-офф. Матчи будут проходить на полях комплекса «Бархатные сезоны».

В Сочи сыграют команды из таких федеральных любительских лиг как ЛФЛ, AFL, Amateur League, ЛФЛ World — всего 58 команд из 34 регионов страны.

Источник: https://rfs.ru/news/216956

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⚽ Футбол. ЛЧ
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П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
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Владимир Сычевой

Оренбург

 11
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Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
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Спартак

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Спартак

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