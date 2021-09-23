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Патрис Эвра получил тренерскую лицензию

14:31
Патрис Эвра. Фото AFP
Патрис Эвра. Фото AFP
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра в своем Instagram рассказал, что получил тренерскую лицензию.

«Тренерская работа: лицензия B — получена, лицензия A — получена. Хотел бы поблагодарить «МЮ» за возможность получить опыт. Спасибо игрокам, которым пришлось терпеть много часов моих криков на поле», — написал Эвра.

Публикация от Patrice Evra (@patrice.evra)

Футболист играл за «Ювентус», «Ниццу», «Монако» и «Марсель», «Манчестер Юнайтед» и другие команды. В составе манкунианцев он пять раз становился чемпионом Англии и один раз выигрывал Лигу чемпионов. Француз завершил карьеру в 2019 году.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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