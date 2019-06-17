Ольга Голодец: "Впервые в истории в России занимаются футболом более 3 миллионов человек"

Вице-премьер Ольга Голодец доложила премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о росте интереса россиян к футболу. По ее словам, число россиян, занимающихся футболом, впервые превысило 3 миллиона человек.

На совещании председатель правительства отметил, что нужно грамотно использовать спортивные объекты, оставшиеся после ЧМ-2018.

– Конечно, этим наследием нужно грамотно распоряжаться. Это важно и для болельщиков, и для спортсменов-профессионалов, – цитирует ТАСС Медведева. – Самое главное – благодаря новой спортивной инфраструктуре у людей появляется больше возможностей для того, чтобы заниматься спортом, причем с самого раннего детства. Поэтому мы приняли решение создать в регионах детские спортивные центры.

– В первую очередь наша политика направлена на развитие детского и юношеского футбола, – сказала Голодец. – В футбольных секциях произошло самое большое увеличение числа занимающихся, впервые в своей истории превысили планку в 3 миллиона человек, сейчас футболом занимаются 3 миллиона 100 тысяч человек. За последний год в школы, в детские школы записалось более 115 тысяч детей.

В 2018-2019 годах чемпионат России посетило 4 миллиона болельщиков, это на 20 процентов больше, чем за аналогичный период предыдущего турнира.