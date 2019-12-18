Ольга Голодец: «Есть амбициозные программы развития футбола, в том числе и киберспортивного»

Вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец после заседания попечительного совета РФС сказала журналистам, что на нем обсуждалось развитие футбола. В числе обсуждаемых вопросов был и киберфутбол.

— Самый главный вопрос был не по бюджету, а по работе. Мы обсуждали направления развития РФС, вопросы, связанные с женским, пляжным, детским футболом. Даже киберфутбол обсуждали. Мы даем субсидию на поддержку детских тренеров и созданию новых футбольных полей. В общем, у каждого направления есть амбициозная программа, думаю, РФС по плечу их реализовать. В данный момент важный вопрос — подготовка к Евро-2020, которая идет полным ходом. У нас уже есть культурная программа, открытие пройдет на Дворцовой площади. Это будет праздник для всех. (Иван Торопцев)