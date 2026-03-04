Около 100 юных российских футболистов не могут покинуть Катар почти неделю

Почти 100 воспитанников московской футбольной школы по франшизе «Пари Сен-Жермен» застряли в Катаре из-за отмены авиарейсов.

Группа должна была вылететь в Москву 1 марта, однако вечером 28 февраля рейс отменили. Всего в тренировках принимали участие около 150 человек — дети от 6 до 14 лет, некоторые с родителями, и тренеры.

«Мы уже в третий раз перенесли рейс, сейчас вылет запланирован на 9 марта, но ни у кого нет уверенности, что это произойдет. Министерство туризма Катара выпустило письмо о том, что отели бесплатно продлевают проживание тех, кто остался в стране из-за отмены рейсов, поэтому проблем с этим нет. Но условия такие, что, например, если 5 марта Катар откроет воздушное пространство, значит, с 6 марта перестанут оплачивать жилье», — цитирует ТАСС мать одного из футболистов.

По ее словам, тренировки продолжаются — тренеры не бросают детей, занятия проходят ежедневно. Гостиница находится в 85 км от Дохи, поэтому группа находится в относительной удаленности от столицы, однако сирены воздушной тревоги слышны периодически.

Отмечается, что семьи поддерживают связь с посольством РФ в Катаре, передали списки и данные рейсов, но пока, кроме рекомендаций сохранять спокойствие, дополнительной информации нет. Часть родителей уже самостоятельно покинули страну, сейчас в группе остается около 100 человек.

Проблемы с вылетом возникли на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, который наносит ответные удары.

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