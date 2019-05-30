Норвегия разгромила Гонудрас на чемпионате мира U20, Холанд забил девять мячей

В матче группового турнира чемпионата мира U20 сборная Норвегии разгромила команду Гондураса (12:0). Девять мячей в составе победителей забил Эрлинг Браут Холанд.
ЧМ U20
Группа C
Норвегия U20 - Гондурас U20 - 12:0 (5:0)
Голы: Холанд, 7 (1:0). Холанд, 20 (2:0). Эстигор, 30 (3:0). Холанд, 36 - с пенальти (4:0). Холанд, 43 (5:0). Хауге, 46 (6:0). Холанд, 50 (7:0). Холанд, 67 (8:0). Холанд, 77 (9:0). Маркович, 82 (10:0). Холанд, 88 (11:0). Холанд, 90 (12:0).
Удаления: Гомес (Гондурас U20), 57. Эверсон (Гондурас U20), 90.
Судья: Джахари (Сингапур).
30 мая. Люблин. Стадион "Arena Lublin (Lublin Stadium)".
Новая Зеландия U20 - Уругвай U20 - 0:2 (0:1)
Голы: Нуньес, 40 (0:1). Родригес, 90+5 (0:2).
Судья: Махадмех (Иордания).
30 мая. Лодзь. Стадион "Widzewa (Lodz Stadium)".