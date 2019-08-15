Нолито близок к возвращению в «Сельту»

Полузащитник «Севильи» Нолито может в ближайшее время вернуться в «Сельту». Клубы практически согласовали условия сделки и могут вскоре оформить ее официально, утверждает Marca. «Севилья» хочет получить за 32-летнего испанца 2,5 миллиона евро.

Нолито уже выступал за «Сельту» в период с 2013 по 2016 годы, сыграв 103 матча и забив 39 голов. В минувшем сезоне хавбек игрок провел 17 встреч в составе «Севильи», отличившись пятью голами и тремя ассистами.