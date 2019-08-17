Николоз Кутателадзе: «На предложение «Спартака» согласился практически сразу»

Новичок «Спартака» Николоз Кутателадзе рассказал, как оказался в московсом клубе.

- Когда у меня была реабилитация после травмы, генеральный директор «Спартака» Томас Цорн связался со мной, сказал, что хочет меня пригласить в команду, — цитирует Кутателадзе ТАСС. — Я согласился практически сразу. Я связываю свое будущее со «Спартаком», хочу играть в основе и стать частью истории команды.

Видел Неймара все время. Он вообще не высокомерный, общительный парень, не было видно, что это звезда мирового уровня.

19-летний форвард получил футбольное образование в Европе: начинал заниматься в пражской «Спарте», а затем обучался в академиях «Лилля» и «ПСЖ».

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