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Николоз Кутателадзе: «На предложение «Спартака» согласился практически сразу»

17 августа 2019, 16:47
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Новичок «Спартака» Николоз Кутателадзе рассказал, как оказался в московсом клубе.

 
Николоз Кутателадзе.В «Спартаке» — «новый Златан» из «ПСЖ». Кто такой Кутателадзе

- Когда у меня была реабилитация после травмы, генеральный директор «Спартака» Томас Цорн связался со мной, сказал, что хочет меня пригласить в команду, — цитирует Кутателадзе ТАСС. — Я согласился практически сразу. Я связываю свое будущее со «Спартаком», хочу играть в основе и стать частью истории команды.

Видел Неймара все время. Он вообще не высокомерный, общительный парень, не было видно, что это звезда мирового уровня.

19-летний форвард получил футбольное образование в Европе: начинал заниматься в пражской «Спарте», а затем обучался в академиях «Лилля» и «ПСЖ».

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Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6772319

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