Николоз Кутателадзе: «На предложение «Спартака» согласился практически сразу»
17 августа 2019, 16:47
Новичок «Спартака» Николоз Кутателадзе рассказал, как оказался в московсом клубе.
- Когда у меня была реабилитация после травмы, генеральный директор «Спартака» Томас Цорн связался со мной, сказал, что хочет меня пригласить в команду, — цитирует Кутателадзе ТАСС. — Я согласился практически сразу. Я связываю свое будущее со «Спартаком», хочу играть в основе и стать частью истории команды.
Видел Неймара все время. Он вообще не высокомерный, общительный парень, не было видно, что это звезда мирового уровня.
19-летний форвард получил футбольное образование в Европе: начинал заниматься в пражской «Спарте», а затем обучался в академиях «Лилля» и «ПСЖ».