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Нигматуллин о бракоразводном процессе: «Не отказываюсь от того, чтобы отдать половину»

Руслан Минаев
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Руслан Нигматуллин с бывшей супругой Еленой.
Фото соцсети

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин заявил, что не может достичь мирового соглашения с экс-супругой в разделе имущества.

Заседание суда, назначенное на четверг, 7 ноября, было отложено из-за истребования доказательств. Ранее рассмотрение дела также переносилось. Новое заседание запланировано на 26 декабря.

«Елена работает по той же тактике: второе заседание подряд делает вид, что пытается достичь мирового соглашения, и в последний день находит причины, чтобы его не подписать.

Я настроен решительно добиваться справедливости. И не отказываюсь от того, чтобы отдать половину. Но потерять на сто процентов — не согласен», — цитирует Нигматуллина РИА Новости «Спорт».

Ранее экс-спортсмен сообщал, что подаст в суд на раздел имущества после развода с женой, которая продала квартиру в центре Москвы и уехала в Майами. Нигматуллин был в браке с 1996 по 2023 год, у пары родились два сына — Руслан и Марсель.

Источник: РИА
Руслан Нигматуллин
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 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
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 Химки 14 2 6 6 15-25 12
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