Нигматуллин о бракоразводном процессе: «Не отказываюсь от того, чтобы отдать половину»

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин заявил, что не может достичь мирового соглашения с экс-супругой в разделе имущества.

Заседание суда, назначенное на четверг, 7 ноября, было отложено из-за истребования доказательств. Ранее рассмотрение дела также переносилось. Новое заседание запланировано на 26 декабря.

«Елена работает по той же тактике: второе заседание подряд делает вид, что пытается достичь мирового соглашения, и в последний день находит причины, чтобы его не подписать.

Я настроен решительно добиваться справедливости. И не отказываюсь от того, чтобы отдать половину. Но потерять на сто процентов — не согласен», — цитирует Нигматуллина РИА Новости «Спорт».

Ранее экс-спортсмен сообщал, что подаст в суд на раздел имущества после развода с женой, которая продала квартиру в центре Москвы и уехала в Майами. Нигматуллин был в браке с 1996 по 2023 год, у пары родились два сына — Руслан и Марсель.