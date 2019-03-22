Нигматуллин, Алдонин и Булыкин сыграют в одной команде с Фигу и Батистутой на турнире в Китае

Бывшие российские футболисты Руслан Нигматуллин, Евгений Алдонин и Дмитрий Булыкин примут участие в турнире Кубок легенд, который проходит в Китае. Об этом написал в своем Твиттере бывший голкипер сборной России.
Они сыграют в составе сборной звезд вместе с Луишем Фигу, Габриэлем Батистутой, Деяном Станковичем и Яри Литманеном. Также в турнире выступит сборная Бразилии, Испании, Франции, Китая и Италии.
Принимаю участие в "Football Legend Cup" в Китае.– ⚽Ruslan Nigmatullin (@RusNigmatullin) 22 марта 2019 г.
Сегодня игры со сборной Китая и Испании.
Найдёте меня и мою команду в списках?
Кто любимый игрок из участников? #IFDA pic.twitter.com/rQfwpUKPBr
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