Нигматуллин, Алдонин и Булыкин сыграют в одной команде с Фигу и Батистутой на турнире в Китае

Бывшие российские футболисты Руслан Нигматуллин, Евгений Алдонин и Дмитрий Булыкин примут участие в турнире Кубок легенд, который проходит в Китае. Об этом написал в своем Твиттере бывший голкипер сборной России.

Они сыграют в составе сборной звезд вместе с Луишем Фигу, Габриэлем Батистутой, Деяном Станковичем и Яри Литманеном. Также в турнире выступит сборная Бразилии, Испании, Франции, Китая и Италии.