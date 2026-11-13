Нидерланды — Греция: прямая трансляция матча Лиги наций

Сборная Нидерландов примет Грецию в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в пятницу, 13 ноября. Встреча состоится на стадионе «Йохан Кройф Арена» в Амстердаме. Начало игры — в 22.45 по московскому времени.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 2.

13 ноября, 22:45. Йохан Кройф Арена (Амстердам)

Следить за ключевыми событиями и результатом встречи Нидерланды — Греция можно в футбольном матч-центре «СЭ».

В России прямую трансляцию покажет онлайн-кинотеатр Okko. Смотреть игру можно на странице матча в Okko и в приложении сервиса по подписке. Начало — в 22.45 мск. На федеральном телеканале «Матч ТВ» игра не запланирована.

Нидерланды после четырех туров Лиги наций набрали 8 очков и занимают первое место в группе A2. Команда начала соревнования с ничьей против Германии (1:1), затем победила Сербию (2:1), сыграла вничью с Грецией (2:2) и снова обыграла сербов (2:1). Разница забитых и пропущенных мячей составляет 7:5.

Греция также имеет 8 очков и находится на второй строчке. Команда победила Сербию (2:1) и Германию (1:0), после чего сыграла вничью с Нидерландами (2:2) и немцами (0:0). Греки пока не потерпели ни одного поражения в нынешнем розыгрыше.

Победа в Амстердаме гарантирует сборной Греции первое место в группе и выход в четвертьфинал. Для Нидерландов матч также имеет определяющее значение перед заключительной встречей с Германией 16 ноября.

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