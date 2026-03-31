Сборные Нидерландов и Эквадора встретятся в товарищеском матче во вторник, 31 марта. Игра будет проходить на стадионе «Филипс» в Эйндховене, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка.

Следить за результатами товарищеских матчей сборных 31 марта можно в футбольном матч-центре на сайте «СЭ».

27 марта Нидерланды победили Норвегию со счетом 2:1, а Эквадор сыграл вничью с Марокко (1:1).

В 2022 году Нидерланды и Эквадор встречались на групповом этапе чемпионата мира и сыграли вничью (1:1). Обе команды примут участие в чемпионате мира 2026 года.