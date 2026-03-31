Нидерланды — Эквадор: трансляция товарищеского матча, где смотреть
Сборные Нидерландов и Эквадора проведут товарищеский матч
Сборные Нидерландов и Эквадора встретятся в товарищеском матче во вторник, 31 марта. Игра будет проходить на стадионе «Филипс» в Эйндховене, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка.
Следить за результатами товарищеских матчей сборных 31 марта можно в футбольном матч-центре на сайте «СЭ».
27 марта Нидерланды победили Норвегию со счетом 2:1, а Эквадор сыграл вничью с Марокко (1:1).
В 2022 году Нидерланды и Эквадор встречались на групповом этапе чемпионата мира и сыграли вничью (1:1). Обе команды примут участие в чемпионате мира 2026 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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