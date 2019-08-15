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Неймару может потребоваться дополнительное лечение

15 августа 2019, 19:24
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Нападающему «ПСЖ» Неймару может потребоваться дополнительное время на лечение. В медицинском штабе парижан считают, что бразильский форвард не до конца залечил повреждение плюсневой кости и может столкнуться с рецидивом, сообщает AS.

Специалисты полагают, что лечение, которое 27-летний игрок проходил в Бразилии, было недостаточно тщательным и его травма не полностью зажила. Для решения этой проблемы Неймару может потребоваться пересадка кости.

В двух последних сезонах нападающий дважды получал повреждение плюсневой кости, из-за чего пропустил значительный период времени.

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