Неймару может потребоваться дополнительное лечение

Нападающему «ПСЖ» Неймару может потребоваться дополнительное время на лечение. В медицинском штабе парижан считают, что бразильский форвард не до конца залечил повреждение плюсневой кости и может столкнуться с рецидивом, сообщает AS.

Специалисты полагают, что лечение, которое 27-летний игрок проходил в Бразилии, было недостаточно тщательным и его травма не полностью зажила. Для решения этой проблемы Неймару может потребоваться пересадка кости.

В двух последних сезонах нападающий дважды получал повреждение плюсневой кости, из-за чего пропустил значительный период времени.