Британское издание The Guardian составило рейтинг 100 лучших футболистов года. На их сайте был опубликован список футболистов, которые заняли места с 40-го по 11-е. Форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар на 31-й позиции.

11. Роберту Фирмину («Ливерпуль»)

12. Кевин де Брейне («Манчестер Сити»)

13. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»)

14. Эден Азар («Реал»)

15. Харри Кейн («Тоттенхэм»)

16. Бернарду Силва («Манчестер Сити»)

17. Трент Александр-Арнолд («Ливерпуль)

18. Маттейс де Лигт («Ювентус»)

19. Сон Хын Мин («Тоттенхэм)

20. Карим Бензема («Реал»)

21. Марк-Андре теш Штеген («Барселона)

22. Нголо Канте («Челси»)

23. Эндрю Робертсон («Ливерпуль»)

24. Ян Облак («Атлетико»)

25. Антуан Гризманн («Барселона)

26. Луис Суарес («Барселона»)

27. Душан Тадич («Аякс»)

28. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»)

29. Хаким Зиех («Аякс)

30. Калиду Кулибали («Наполи»)

31. Неймар («ПСЖ»)

32. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд)

33. Донни ван де Бек («Аякс)

34. Фабинью («Ливерпуль»)

35. Жоау Феликс («Атлетико»)

36. Серхио Рамос («Реал»)

37. Джошуа Киммих («Бавария»)

38. Серж Гнабри («Бавария»)

39. Анхель Ди Мария («ПСЖ»)

40. Эдерсон («Манчестер Сити»).

С рейтингом можно ознакомиться здесь. Первая десятка пока не опубликована.