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Сегодня, 16:51

Названы 5 мест, где отдыхают звезды чемпионата мира-2022

Алина Савинова
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«Life.ru» назвал места, где проводят отпуска между соревнованиями топовые футболисты.

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси — фанат острова Ибица. Там он часто отдыхает с друзьями, проводя время на яхте.

Известно, что полузащитник сборной Франции Антуан Гризманн является большим поклонником баскетбола и лиги НБА, поэтому он летает в отпуск в США, чтобы посетить матчи любимых команд и пообщаться со звездами баскетбола.

Нападающий Криштиану Роналду, как и Месси, любит отдыхать на Балеарских островах и часто бывает на Майорке, где много отличных пляжей.

Форвард национальной команды Франции Килиан Мбаппе предпочитает проводить время в ОАЭ, откуда часто выкладывает фото.

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич чаще всего проводит летние отпуска на родине в Хорватии, на адриатическом побережье.

Источник: https://life.ru/p/1548583
Антуан Гризманн
Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Лука Модрич
Футбол
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Спартак

 7
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Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Локомотив

 16 1 3
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Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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