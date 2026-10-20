«Наполи» — «Буде-Глимт»: во сколько начало матча Лиги чемпионов

«Наполи» и норвежский «Буде-Глимт» встретятся в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 20 октября. Матч состоится на стадионе имени Диего Армандо Марадоны в Неаполе (Италия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

20 октября, 22:00. Диего Армандо Марадона (Неаполь)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Наполи» — «Буде-Глимт» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую онлайн-трансляцию матча в России можно посмотреть на платформе Okko, которая входит в список официальных вещателей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/27. Доступ к просмотру зависит от условий подписки.

Во 2-м туре общего этапа «Наполи» на выезде проиграл «Вильярреалу» (1:3), а «Буде-Глимт» дома победил дортмундскую «Боруссию» (1:0). Итальянский клуб постарается прервать неудачную серию в турнире, норвежцы — развить успех после победы над немецкой командой.

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