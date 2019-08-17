В матче 2-го тура чемпионата Франции «Нант» и «Марсель» сыграли вничью (0:0). При этом подопечные Андре Виллаш-Боаша имели отличную возможность отличиться, но Дарио Бенедетто не смог реализовать пенальти, пробив мимо.

Чемпионат Франции. Лига 1

2-й тур

«Нант» — «Марсель» — 0:0

Нереализованный пенальти: Бенедетто, 32 (мимо)

«Нант»: Лафон, Фабиу да Силва, Паллуа, Траоре (Бамба, 74), Лукас Лима, Абед (Мутуссами, 67), Туре, Ронжье, Жиротто, Луза, Кулибали.

«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес, Сакаи, Амави, Сарр (Радоньич, 78), Камара, Луиз Густаву, Сансон (Стротман, 69), Лопес, Пайет, Бенедетто (Жермен, 85).

Предупреждения: Сансон, 42. Камара, 48. Стротман, 87.

Судья: Бастьен (Франция).

17 августа. Нант. Стадион «Stade de la Beaujoire — Louis Fonteneau».