На тренировке молодежной сборной России на поле прорвался крот

На тренировке молодежной сборной России появился крот. Подопечные Михаила Галактионова проводили плановое занятие перед матчем отборочного турнира Евро-2021 с Сербией, пока из-под поля не вылез зверек. Тренировка ненадолго была прервана, после чего футболисты продолжили работать.

Сборная России ведет подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы-2021 с Сербией (6 сентября, Саранск) и Болгарией (10 сентября, София).