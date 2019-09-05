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На тренировке молодежной сборной России на поле прорвался крот

17:59
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На тренировке молодежной сборной России появился крот. Подопечные Михаила Галактионова проводили плановое занятие перед матчем отборочного турнира Евро-2021 с Сербией, пока из-под поля не вылез зверек. Тренировка ненадолго была прервана, после чего футболисты продолжили работать.

Сборная России ведет подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы-2021 с Сербией (6 сентября, Саранск) и Болгарией (10 сентября, София).

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