На Северо-Западе стартовала первая региональная ЮФЛ

В минувшие выходные стартовала ЮФЛ Северо-Запад. Первая региональная Юношеская футбольная лига.

Первые матчи турнира прошли в Калининграде, Гатчине, Великом Новгороде, Апатитах и Великих Луках. С приветственными словами выступали представители спорткомитетов и региональных властей, а в Ленинградской области к спортсменам обратился и директор по развитию РФС Максим Митрофанов.

«Мы создали ЮФЛ Северо-Запад, чтобы вы — представители лучших местных школ — могли играть не только и не столько в своих региональных соревнованиях, но и с друг другом на таком уровне. Турнир мы сделаем регулярным, добавим возрастных групп, лучшие школы в перспективе перейдут в федеральную Юношескую Футбольную Лигу«, — отметил Митрофанов.

Северо-Западная ЮФЛ стала первой из региональных лиг, запущенных РФС. 29-30-го мая пройдет первый тур ЮФЛ Дальний Восток.

В «пилотном» сезоне участвовать в межрегиональных лигах буду игроки преимущественно 2006 года рождения. Матчи пройдут с мая по октябрь. Российский футбольный союз планирует в перспективе запустить региональные ЮФЛ и для других Межрегиональных объединений.

Следить за ЮФЛ Северо-Запад и ЮФЛ Дальний Восток можно на сайте главной Юношеской-футбольной лиги , в разделе «Регионы».

Результаты первого тура ЮФЛ Северо-Запад:

СШОР-5 (Калининград) — СШ-1 (Котлас, Архангельская область) — 7:1

СШ «Ленинградец» (Ленинградская область) — ЦПМФ «Балтика» (Калининград) — 1:3

СШ «Электрон» (Великий Новгород) — СШ-7 (Петрозаводск) — 0:1

СШОР (Мончегорск, Мурманская область) СШ по футболу (Республика Коми) — 1:0

СШОР «Экспресс» (Великие Луки, Псковская область) — ФК «Псков» (Псков) — 1:2