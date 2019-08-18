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Моуринью очень скучает по футболу. Почти до слез

17:42
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Известный португальский тренер Жозе Моуринью признался, что очень скучает по работе в профессиональной команде. Рассуждая на эту тему, он чуть не расплакался.

«Я просто наслаждался. В тот момент, когда я попал в профессиональную команду, что-то внутри меня щелкнуло: «Теперь все серьезно». И так я чувствовал себя на протяжении долгого времени. Но теперь я остановился. И не могу наслаждаться футболом. Мне его очень не хватает», — признался Моуринью.

Последним клубом специалиста был «Манчестер Юнайтед», из которого он был уволен в декабре 2018 года. Сейчас он работает экспертом на телевидении.

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