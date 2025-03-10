Мостовой анонсировал возможную работу в «Сельте»: «Они узнали, что я получил лицензию»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» рассказал, готов ли он рассмотреть предложения из-за рубежа после получения тренерской лицензии.

— Готовы ли рассмотреть предложения из-за рубежа?

— Обязательно. Вчера, например, мне звонили из «Сельты». Мы заводили прямой эфир по скайпу. Разговаривали с ними, сказали, что с удовольствием ждут.

— По поводу чего был разговор?

— Они тоже узнали, что я получил лицензию. Сказали, что их двери для меня всегда открыты.

— Можно ли предположить ваше с ними сотрудничество в дальнейшем?

— В нашей жизни все может быть.

Ранее Мостовой объявил, что получил тренерскую лицензию категории А и заявил, что готов работать только в РПЛ.

Дарик Агаларов