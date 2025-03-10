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10 марта 2025, 17:20

Мостовой анонсировал возможную работу в «Сельте»: «Они узнали, что я получил лицензию»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» рассказал, готов ли он рассмотреть предложения из-за рубежа после получения тренерской лицензии.

— Готовы ли рассмотреть предложения из-за рубежа?

— Обязательно. Вчера, например, мне звонили из «Сельты». Мы заводили прямой эфир по скайпу. Разговаривали с ними, сказали, что с удовольствием ждут.

— По поводу чего был разговор?

— Они тоже узнали, что я получил лицензию. Сказали, что их двери для меня всегда открыты.

— Можно ли предположить ваше с ними сотрудничество в дальнейшем?

— В нашей жизни все может быть.

Ранее Мостовой объявил, что получил тренерскую лицензию категории А и заявил, что готов работать только в РПЛ.

Дарик Агаларов

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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
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