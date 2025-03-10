Мостовой анонсировал возможную работу в «Сельте»: «Они узнали, что я получил лицензию»
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» рассказал, готов ли он рассмотреть предложения из-за рубежа после получения тренерской лицензии.
— Готовы ли рассмотреть предложения из-за рубежа?
— Обязательно. Вчера, например, мне звонили из «Сельты». Мы заводили прямой эфир по скайпу. Разговаривали с ними, сказали, что с удовольствием ждут.
— По поводу чего был разговор?
— Они тоже узнали, что я получил лицензию. Сказали, что их двери для меня всегда открыты.
— Можно ли предположить ваше с ними сотрудничество в дальнейшем?
— В нашей жизни все может быть.
Ранее Мостовой объявил, что получил тренерскую лицензию категории А и заявил, что готов работать только в РПЛ.
Дарик Агаларов
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|П
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|Зенит
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|0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
|0
|0
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|0
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29 тур
30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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