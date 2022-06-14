Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на предложение президента ФИФА Джанни Инфантино о необходимости ввести в футболе чистое игровое время.

«Концовки всех матчей — это же самое интересное, все в конце всегда складывается. Если сокращать время, мы уберем эти концовки. Все быстро поназабивают, и никакой интриги в конце. Ну это бред какой-то. В футболе уже давно все придумано, не надо ничего нового. Да, есть полезные нововведения, например, как с заменами в связи с короновирусом были введены. Это нормальное решение, поскольку график сейчас напряженный, игр много. А остальное нет смысла менять, ну давайте теперь вообще все уберем, пенальти, например. Или еще что-нибудь придумаем, что можно убрать. Одно время они вообще решили ворота увеличить, чтобы голов было больше. Всю жизнь играли с таким временем, и все нормально было, никто не жаловался, а тут ни с того ни с сего решили что-то поменять», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее Инфантино заявил, что игра, рассчитанная на полтора часа, не может по факту длиться 46-48 минут.

В комментарии «СЭ» почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил сомнения, что предложение Инфантино будет принято.