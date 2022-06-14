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Мостовой — о введении чистого игрового времени: «В футболе уже давно все придумано, не надо ничего нового»

Мостовой назвал бредом возможное введение чистого игрового времени в футболе
Александра Ланцетова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на предложение президента ФИФА Джанни Инфантино о необходимости ввести в футболе чистое игровое время.

«Концовки всех матчей — это же самое интересное, все в конце всегда складывается. Если сокращать время, мы уберем эти концовки. Все быстро поназабивают, и никакой интриги в конце. Ну это бред какой-то. В футболе уже давно все придумано, не надо ничего нового. Да, есть полезные нововведения, например, как с заменами в связи с короновирусом были введены. Это нормальное решение, поскольку график сейчас напряженный, игр много. А остальное нет смысла менять, ну давайте теперь вообще все уберем, пенальти, например. Или еще что-нибудь придумаем, что можно убрать. Одно время они вообще решили ворота увеличить, чтобы голов было больше. Всю жизнь играли с таким временем, и все нормально было, никто не жаловался, а тут ни с того ни с сего решили что-то поменять», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее Инфантино заявил, что игра, рассчитанная на полтора часа, не может по факту длиться 46-48 минут.

В комментарии «СЭ» почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил сомнения, что предложение Инфантино будет принято.

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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Англия
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17%

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Франция 0
Хорватия 1
Матч завершен

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30%

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ТБ 2.5

16%

1.96

Обе забьют - да

11%

2.10
Александр Мостовой
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Джанни Инфантино
ФИФА
1
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Инфантино — о чистом игровом времени в футболе: «Полуторачасовой матч не может фактически длиться 46-48 минут»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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