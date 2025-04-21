Московское «Динамо» U13 обыграло «Кельн» в финале международного турнира в Турции

Игроки московского «Динамо» 2012 года рождения стали победителями международного турнира Junior World Cup, который прошел в Турции.

В финале бело-голубые обыграли ровесников из «Кельна» со счетом 4:0.

На этом же турнире «Динамо» U14 победило «Строгино» со счетом 1:0. Турнир в Турции завершился в субботу, 19 апреля.