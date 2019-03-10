Мишель Платини: "Я против ВАР. Телевидение не всегда отображает реальную ситуацию на поле"

Бывший президент УЕФА Мишель Платини считает, что из-за системы видеоповторов (ВАР) страдает "дух футбола".

– То, что произошло в среду (эпизод в концовке матча "ПСЖ" – "Манчестер Юнайтед" – Прим. "СЭ"), только подтверждает мои слова. В том эпизоде парижский игрок (Кимпембе) отвернулся, и мяч попал ему в руку. Но это произошло непроизвольно, – цитирует Платини Le Journal du Dimanche.

Неправильно, что любой контакт руки в штрафной должен приводить к пенальти, – продолжил Платини. – Это идет против духа футбола, против игры. Может возникнуть такая ситуация, что игроки будут специально целиться в руку защитника, а не в ворота. С самого начала я выступал против ВАР, потому что телевидение не всегда отображает реальную ситуацию на поле.