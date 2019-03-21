19:41 | Футбол

Мирча Луческу: "Лобановский за пределами Украины ничего не достиг"

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Бывший главный тренер сборной Турции Мирча Луческу остался недоволен рейтингом лучших тренеров мира, который составило издание France Football. Отметим, что румынский специалист занял 41-е место.

– Если бы они зашли на сайт УЕФА, то увидели бы, что я второй по количеству выигранных трофеев, – цитирует Telekom Spor Луческу. – Я очень удивился высокому месту Лобановского в этом рейтинге. За пределами Украины он ничего не достиг.

Валерий Лобановский в этом рейтинге занял 6-е место, лучшим тренером признан голландский специалист Ринус Михелс.

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