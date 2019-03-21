Мирча Луческу: "Лобановский за пределами Украины ничего не достиг"

Бывший главный тренер сборной Турции Мирча Луческу остался недоволен рейтингом лучших тренеров мира, который составило издание France Football. Отметим, что румынский специалист занял 41-е место.

– Если бы они зашли на сайт УЕФА, то увидели бы, что я второй по количеству выигранных трофеев, – цитирует Telekom Spor Луческу. – Я очень удивился высокому месту Лобановского в этом рейтинге. За пределами Украины он ничего не достиг.

Валерий Лобановский в этом рейтинге занял 6-е место, лучшим тренером признан голландский специалист Ринус Михелс.