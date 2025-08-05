Дегтярев анонсировал создание единого оператора спортивного судейства

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что в стране будет создан единый оператор спортивного судейства для всех игровых видов спорта.

По словам чиновника, в процесс будет внедрен искусственный интеллект.

— В Олимпийском комитете России создана комиссия по спортивному судейству, — цитирует Дегтярева «Коммерсант». — Ее возглавил заместитель председателя ОКР Герой Труда России Аркадий Ротенберг. Уже подготовлен большой массив изменений в законодательство. Скоро мы обсудим его более публично и внесем. Пока скажу, что курс определен. Мы пойдем по пути создания единого оператора спортивного судейства для всех игровых и части других видов.

— Похоже на революцию. Такой институт вообще возможно создать? Чем он будет заниматься? Сертификацией судей? Проверками?

— Что значит можно создать? Он будет создан. Финансировать работу судей через котел единого оператора будут федерации, лиги, клубы, а назначать судей на соревнования и матчи — единый оператор. Прозрачно, беспристрастно, в том числе с использованием ИИ. Любой любитель спорта сможет все это отслеживать онлайн. Так, как раньше, нельзя, болельщики не поймут. А их у нас десятки миллионов. И они хотят быть уверенными в честности игр.