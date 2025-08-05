Футбол
5 августа, 18:30

Дегтярев анонсировал создание единого оператора спортивного судейства

Руслан Минаев

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что в стране будет создан единый оператор спортивного судейства для всех игровых видов спорта.

По словам чиновника, в процесс будет внедрен искусственный интеллект.

— В Олимпийском комитете России создана комиссия по спортивному судейству, — цитирует Дегтярева «Коммерсант». — Ее возглавил заместитель председателя ОКР Герой Труда России Аркадий Ротенберг. Уже подготовлен большой массив изменений в законодательство. Скоро мы обсудим его более публично и внесем. Пока скажу, что курс определен. Мы пойдем по пути создания единого оператора спортивного судейства для всех игровых и части других видов.

— Похоже на революцию. Такой институт вообще возможно создать? Чем он будет заниматься? Сертификацией судей? Проверками?

— Что значит можно создать? Он будет создан. Финансировать работу судей через котел единого оператора будут федерации, лиги, клубы, а назначать судей на соревнования и матчи — единый оператор. Прозрачно, беспристрастно, в том числе с использованием ИИ. Любой любитель спорта сможет все это отслеживать онлайн. Так, как раньше, нельзя, болельщики не поймут. А их у нас десятки миллионов. И они хотят быть уверенными в честности игр.

Источник: Коммерсант
  • Береги руку, Сеня!

    Герой Труда России Аркадий Ротенберг? Вы издеваетесь? Есть среди Ротенбергов хоть кто-то, не занимающий в спорте руководящих должностей? Наверное, только их мама. Да и то не факт.

    06.08.2025

  • m_16

    Зачем раздавать, когда можно изымать? Новый уровень игры :)

    06.08.2025

  • m_16

    Сразу хочу заявить, Петербург здесь ни при чём, они все давно уже москвичи :)))

    06.08.2025

  • hattabysh

    Пока всё мутно и непонятно. Да и министр спорта не мастер говорить четко и доходчиво.

    06.08.2025

  • Динамов

    Это уже даже не п..ц, а полное дно!:nauseated_face: РОТЕНБЕРГ!? А чего сразу не Миллер??? Какие же tvари вместо настоящих честных и совеcтливых людей занимают важнейшие места в министерствах и госDуре...:face_vomiting::face_with_symbols_over_mouth:

    05.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    В зимнее трансферное окно Серёже купят новый русский Зенит.

    05.08.2025

  • zg

    Фамилия Ротенберг вот вообще не ассоциируется со всем скакзанным!-"Прозрачно, беспристрастно"-ну да,ну да....

    05.08.2025

  • оппонент

    Комитет над комиссией над главным управлением... А над ними всеми оператор с искусственным интеллектом. Грандиозно! Только на &у&?

    05.08.2025

  • andy1962

    Дегтярев - достойное детище своего кумира - идиота Жириновского. Скоро на 3-х вокзалах будет деньги раздавать и орать в мегафон.

    05.08.2025

  • Спринт

    Инициативный дилетант - это еще хуже, чем ленивый дурак. Вестимо - Дектярев/Ротенберг .. **

    05.08.2025

  • Sergey Sparker

    Ротенберг? Герой труда? Это просто п...ц!

    05.08.2025

  • Славомудр Приморский

    Идея любопытная, но её реализация... Как обычно - через жо... пардон, через Ротенберга :see_no_evil:

    05.08.2025

  • lvb

    Гениально, к гадалке не ходи. Где-то в уголке тихо курят Федорищев, Миллер, Медведев, Федун и ГВК.. И задаются вопросом "А что, так можно было"?(с)

    05.08.2025

    Акинфеев — о турнире его имени в Химках: «Все эти годы я вижу горящие глаза ребят»

    Стали известны 30 номинантов на «Золотой мяч»
