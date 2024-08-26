Министр спорта Дегтярев ждет от фильма о Черенкове правды и зрелищности

В понедельник, 26 августа, на пресс-конференции, посвященной учреждению Информационным агентством ТАСС приза имени выдающегося футболиста Федора Черенкова министр спорта Михаил Дегтярев рассказал об ожиданиях от фильма «Федя. Народный футболист», который выйдет в прокат 31 октября.

— Жду от этого кино правды о великом игроке. И зрелищности, — подчеркнул Дегтярев. — А как результат — кассы и сборов, все как положено в кинематографе.