Министр спорта Дегтярев войдет в оргкомитет премии имени Черенкова

В понедельник, 26 августа, на пресс-конференции, посвященной учреждению Информационным агентством ТАСС приза имени выдающегося футболиста Федора Черенкова министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил о вхождении в оргкомитет премии.

— Приглашение получил, намерен войти в оргкомитет, — сообщил Дегтярев.