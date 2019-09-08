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Милота дня. Девочка встретила Неймара и расплакалась

20:28
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Нападающий сборной Бразилии Неймар встретился со своей фанаткой Арианой, сообщает 433. Девочка познакомилась с кумиром, а также со всей остальной командой. Ариана поиграла с Неймаром в футбол, после чего получила в подарок футболку с росписями всех игроков сборной Бразилии.

11 сентября «Селесао» предстоит встретиться в товарищеском матче со сборной Перу.

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