«Милан» и «Чезена» сыграли вничью, «Ювентус» победил «Триестину»

«Милан» и «Чезена» разошлись миром с товарищеском матче. Встреча закончилась со счетом 0:0.

Еще в одном матче «Ювентус» переиграл «Триестину» (1:0). Единственный гол туринцев на счету Паулу Дибала. Аргентинец мог сделать дубль, но не сумел реализовать пенальти.

Товарищеские матчи. Клубы

«Триестина» — «Ювентус» — 0:1 (0:1)

Гол: Дибала, 38.

Нереализованный пенальти: Дибала, 49 (вратарь)

«Ювентус»: Щенсны, Данилу (Куадрадо, 62), Сандру (Де Шильо, 62), Бонуччи (Мерих Демирал, 62), Кьеллини (де Лигт, 62), Хедира (Эмре Джан, 66), Рабьо (Матюиди, 66), Пьянич (Бентанкур, 66), Дибала (Манджукич, 62), Дуглас Коста (Игуаин, 66), Бернардески (Рэмси, 70).

17 августа. Триест. Стадион «Stadio Nereo Rocco».

«Чезена» — «Милан» — 0:0

«Милан»: Дж.Доннарумма, Музаккьо (Дуарте, 77), Родригес, Романьоли, Калабрия, Билья (Лукас Пакета, 48), Хакан Чалханоглу, Сусо, Борини (Кессье, 72), Самуэль Кастильехо (Андре Силва, 77), Пентек (Мальдини, 85).

17 августа. Чезена. Стадион «Dino Manuzzi».