Международный детско-юношеский турнир на Кубок Льва Бурчалкина пройдет в Петербурге

Соревнование состоится с 16 по 18 мая. В нем примут участие шесть иностранных команд и два российских клуба. Состязания пройдут в два этапа: групповой и плей-офф.

Бороться за Кубок Льва Бурчалкина будут футболисты не старше 13 лет из восьми команд семи стран: «Сан-Лоренсо де Альмагро» (Аргентина), «Фенербахче С.К.» (Турция), «Палмейрас» (Бразилия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Кайрат» (Казахстан), «Динамо-Минск» (Белоруссия), «Зенит» (Россия) и «Алмаз — Антей» (Россия). Местом проведения международного турнира по традиции станет футбольный стадион «Алмаз — Антей», расположенный на территории одноименного спортивного комплекса в Санкт-Петербурге.

16 мая перед официальной церемонией открытия стартует специальная экологическая акция «Дерево дружбы». Участники команды «Сан-Лоренсо де Альмагро», впервые принимающие участие в турнире, будут высаживать деревья на аллее Мира и Дружбы в саду «Спартак». Такая традиция появилась в 2018 году.

В финале первого дня соревнований впервые состоится матч медиалиги между командами Азамата Мусагалиева ФК «10» и Михаила Литвина LIT ENERGY. Встреча начнется в 20.30 по московскому времени.

Матчи открыты для всех желающих. Трансляция будет доступна на сайте турнира burchalkin-cup.ru и на странице футбольного клуба «Алмаз — Антей» в социальной сети «ВКонтакте».