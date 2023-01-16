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Сегодня, 14:11

Мейра сообщил, что в России всегда доброжелательно относятся к футболистам Кубка легенд

Мария Гусева
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Бывший игрок «Зенита» Фернанду Мейра поделился ожиданиями от Кубка легенд имени Константина Еременко.

«Я жду фантастического турнира, Кубок легенд будет проходить в 15-й раз, отметит годовщину, — цитирует ТАСС Мейру. — Мы приглашены в великолепную команду легенд с фантастическими футболистами. Мои впечатления от Кубка легенд всегда фантастические, у меня всегда прекрасные ощущения, потому что мы даем объединение обществу мира, даем хороший пример молодым игрокам, всем детям в мире. Футбол — это не только про футбол, это хороший опыт, хороший пример, мы пытаемся показать лучшее. Конечно, опыт Кубка легенд впечатляет, потому что организация на топ-уровне, Россия всегда доброжелательна ко всем игрокам. Моя задача на турнире — получить удовольствие, дать хороший пример».

Кубок легенд-2023 пройдет с 10 по 12 февраля во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.

Источник: ТАСС
Фернанду Мейра
Футбол
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