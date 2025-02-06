Месси признан лучшим футболистом в истории по версии FourFourTwo

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси занял первое место в списке из ста лучших футболистов в истории по версии издания FourFourTwo.

Второе место занял бывший футболист сборной Бразилии Пеле, а на третьей строчке расположился аргентинец Диего Марадона.

Английское издание поместило португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду на четвертое место рейтинга.

Топ-10 лучших игроков в истории футбола по версии FourFourTwo:

1. Лионель Месси (Аргентина)

2. Пеле (Бразилия)

3. Диего Марадона (Аргентина)

4. Криштиану Роналду (Португалия)

5. Йохан Круифф (Нидерланды)

6.Роналдо (Бразилия)

7. Зинедин Зидан (Франция)

8. Франц Беккенбауэр (Германия)

9. Альфредо Ди Стефано (Испания)

10. Марко ван Бастен (Нидерланды).