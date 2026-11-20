Месси не попал в список игроков, ассоциирующихся с игровыми номерами. Яшин — 1, Роналду — 7, Акинфеев — 35
Британское издание The Guardian представило специальный проект, в котором определило футболистов, наиболее прочно ассоциирующихся с каждым игровым номером от 1 до 50.
Экс-нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, игравший под номерами 30, 19, 10, 18 и 15, не попал в этот список, так как под десяткой в этом списке его соотечественник Диего Марадона.
Первый номер достался легендарному вратарю сборной СССР и «Динамо» Льву Яшину — единственному голкиперу, который получил «Золотой мяч». Седьмой номер у Криштиану Роналду, девятый — у бразильца Роналдо, 14-й — у голландца Йохана Кройфа, 35-й — у вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, а 45-й — у Марио Балотелли.
В заметке отметили, что игровые номера давно перестали быть исключительно средством идентификации футболистов, превратившись в символы достижений, узнаваемости и личных историй.
Полный список от 1 до 50
1 — Лев Яшин (СССР)
2 — Кафу (Бразилия)
3 — Паоло Мальдини (Италия)
4 — Хавьер Дзанетти (Аргентина)
5 — Франц Беккенбауэр (Германия)
6 — Франко Барези (Италия)
7 — Криштиану Роналду (Португалия)
8 — Марсель Десайи (Франция)
9 — Роналдо (Бразилия)
10 — Диего Марадона (Аргентина)
11 — Райан Гиггз (Уэльс)
12 — Марко ван Бастен (Нидерланды)
13 — Герд Мюллер (Германия)
14 — Йохан Кройф (Нидерланды)
15 — Фалькао (Бразилия)
16 — Родри (Испания)
17 — Кевин Де Брейне (Бельгия)
18 — Иван Саморано (Чили)
19 — Пол Гаскойн (Англия)
20 — Диогу Жота (Португалия)
21 — Андреа Пирло (Италия)
22 — Кака (Бразилия)
23 — Дэвид Бекхэм (Англия)
24 — Лоренцо Инсинье (Италия)
25 — Джанфранко Дзола (Италия)
26 — Джон Терри (Англия)
27 — Фабио Квальярелла (Италия)
28 — Коло Туре (Кот-д'Ивуар)
29 — Кай Хаверц (Германия)
30 — Йеспер Гренкьер (Дания)
31 — Бастиан Швайнштайгер (Германия)
32 — Карлос Тевес (Аргентина)
33 — Петр Чех (Чехия)
34 — Гранит Джака (Швейцария)
35 — Игорь Акинфеев (Россия)
36 — Маттео Дармиан (Италия)
37 — Микки ван де Вен (Нидерланды)
38 — Дилан Томбидес (Австралия)
39 — Бруну Гимарайнс (Бразилия)
40 — Бесиан Идризай (Австрия)
41 — Деклан Райс (Англия)
42 — Яя Туре (Кот-д'Ивуар)
43 — Матеуш Клих (Польша)
44 — Иван Перишич (Хорватия)
45 — Марио Балотелли (Италия)
46 — Сальваторе Сиригу (Италия)
47 — Фил Фоден (Англия)
48 — Кертис Джонс (Англия)
49 — Майлз Льюис-Скелли (Англия)
50 — Лазар Маркович (Сербия)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
2
|Зенит
|15
|10
|1
|4
|33-18
|31
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|15
|7
|5
|3
|24-18
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Рубин
|15
|5
|6
|4
|17-19
|21
|
8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|- : -
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|- : -
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|- : -
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3