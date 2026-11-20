Месси не попал в список игроков, ассоциирующихся с игровыми номерами. Яшин — 1, Роналду — 7, Акинфеев — 35

Британское издание The Guardian представило специальный проект, в котором определило футболистов, наиболее прочно ассоциирующихся с каждым игровым номером от 1 до 50.

Экс-нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, игравший под номерами 30, 19, 10, 18 и 15, не попал в этот список, так как под десяткой в этом списке его соотечественник Диего Марадона.

Первый номер достался легендарному вратарю сборной СССР и «Динамо» Льву Яшину — единственному голкиперу, который получил «Золотой мяч». Седьмой номер у Криштиану Роналду, девятый — у бразильца Роналдо, 14-й — у голландца Йохана Кройфа, 35-й — у вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, а 45-й — у Марио Балотелли.

В заметке отметили, что игровые номера давно перестали быть исключительно средством идентификации футболистов, превратившись в символы достижений, узнаваемости и личных историй.

Полный список от 1 до 50

1 — Лев Яшин (СССР)

2 — Кафу (Бразилия)

3 — Паоло Мальдини (Италия)

4 — Хавьер Дзанетти (Аргентина)

5 — Франц Беккенбауэр (Германия)

6 — Франко Барези (Италия)

7 — Криштиану Роналду (Португалия)

8 — Марсель Десайи (Франция)

9 — Роналдо (Бразилия)

10 — Диего Марадона (Аргентина)

11 — Райан Гиггз (Уэльс)

12 — Марко ван Бастен (Нидерланды)

13 — Герд Мюллер (Германия)

14 — Йохан Кройф (Нидерланды)

15 — Фалькао (Бразилия)

16 — Родри (Испания)

17 — Кевин Де Брейне (Бельгия)

18 — Иван Саморано (Чили)

19 — Пол Гаскойн (Англия)

20 — Диогу Жота (Португалия)

21 — Андреа Пирло (Италия)

22 — Кака (Бразилия)

23 — Дэвид Бекхэм (Англия)

24 — Лоренцо Инсинье (Италия)

25 — Джанфранко Дзола (Италия)

26 — Джон Терри (Англия)

27 — Фабио Квальярелла (Италия)

28 — Коло Туре (Кот-д'Ивуар)

29 — Кай Хаверц (Германия)

30 — Йеспер Гренкьер (Дания)

31 — Бастиан Швайнштайгер (Германия)

32 — Карлос Тевес (Аргентина)

33 — Петр Чех (Чехия)

34 — Гранит Джака (Швейцария)

35 — Игорь Акинфеев (Россия)

36 — Маттео Дармиан (Италия)

37 — Микки ван де Вен (Нидерланды)

38 — Дилан Томбидес (Австралия)

39 — Бруну Гимарайнс (Бразилия)

40 — Бесиан Идризай (Австрия)

41 — Деклан Райс (Англия)

42 — Яя Туре (Кот-д'Ивуар)

43 — Матеуш Клих (Польша)

44 — Иван Перишич (Хорватия)

45 — Марио Балотелли (Италия)

46 — Сальваторе Сиригу (Италия)

47 — Фил Фоден (Англия)

48 — Кертис Джонс (Англия)

49 — Майлз Льюис-Скелли (Англия)

50 — Лазар Маркович (Сербия)