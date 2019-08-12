Мещеряков - о соблюдении финансового fair play: "К нам вообще никаких вопросов нет"

Глава совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил, что клуб внимательно следит за соблюдением финансового fair play при осуществлении трансферов.

– В этом году к нам вообще никаких вопросов нет по финансовому fair play, – цитирует Мещерякова ТАСС – Мы внимательно оцениваем все возможные риски, в рамках этих рисков и граничных условий, которые нам заданы, мы работаем. Очень хорошо, что сейчас зрители так реагируют, приходят и тратят деньги, это один из источников. К сожалению, он у нас небольшой, но мы работаем с другими коммерческими партнерами, это нудная и монотонная работа.

По правилам УЕФА, перед стартом сезона каждый участник еврокубков должен подтвердить, что не имеет просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими командами, своими игроками и налоговыми службами.