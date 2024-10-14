Медведев считает, что опрос ВЦИОМ об интересе к футболу может быть некорректным

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев на мероприятии, посвященному церемонии подписания соглашения между крупнейшим федеральным гостиничным оператором Cosmos Hotel Group и футбольным клубом «Зенит», высказался о результатах опроса ВЦИОМ про интерес граждан России к футболу.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которому за последние годы в России упал интерес к футболу. 77% россиян признались, что равнодушны к футболу.

«ВЦИОМ было бы корректно опубликовать список вопросов. Есть понятие «представительская выборка», она может быть разная. Я не буду критиковать коллег, но есть вопрос, почему была выбрана отметка с 2005 года», — передает слова Медведева корреспондент «СЭ».