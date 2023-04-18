Матюшенко — о финансировании клубов: «У нас мало богатых людей?»

Директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко объяснил, почему многие заметные российские команды заканчивают свое существование.

«Я думаю, что какая-то недоговоренность на верхах. Есть какие-то устные обещания, а потом что-то происходит на уровне федеральных бюджетов. Спорт — это не самое основное направление, на что нужно выделять деньги. Хотя я считаю, что футбольные клубы и вообще спорт не должен финансироваться из бюджета. Должны быть частные вливания. Тогда будет порядок, и все будет четко: никто не будет ничего отмывать, воровать, и каждая копейка будет подсчитана», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Матюшенко.

Также он ответил на вопрос, как можно конкурировать с теми командами, которые финансируются из госбюджета.

«Я думаю, можно принять такие законы, и все клубы будут частными. У нас мало богатых людей? Обязательным делать финансирование клубов — нет, но можно сделать преференции для владельцев. Это будет правильно и повысит уровень футбола», — добавил директор.

«Тосно» является обладателем Кубка России сезона-2017/18. Клуб был расформирован в 2018 году, однако в 2023-м было объявлено о его возрождении.