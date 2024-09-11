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Матч звезд «Спартака»: во сколько начало и где смотреть трансляцию

Матч звезд «Спартака» состоится 11 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Дмитрий Аленичев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

11 сентября состоится Матч звезд московского «Спартака». Начало — в 20.00 мск. Игра приурочена к 10-летию открытия домашнего стадиона «Лукойл Арена». Во встрече примут участие как легенды прошлого, так и нынешние звезды футбола.

В прямом эфире трансляцию бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и его сайте matchtv.ru.

Известно, что в матче будет участвовать самый титулованный тренер в истории красно-белых Олег Романцев и нынешний наставник москвичей Деян Станкович, а также чемпионы России в составе «Спартака» Дмитрий Аленичев и Егор Титов, экс-футболисты Роман Павлюченко, Веллитон, Сальваторе Боккетти. Также в заявку попадут звездные болельщики клуба.

Перед матчем зрителей ждет развлекательная программа и выступление звезд российской эстрады.

Все вырученные средства от продажи передадут в Российский Красный Крест в рамках акции РПЛ «Поможем вместе».

Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
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 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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